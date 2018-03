La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, respondió públicamente a los cuestionamientos del fiscal general, Jeff Sessions, quien la acusó de poner en peligro la vida de los agentes federales de inmigración al advertir a los residentes de su ciudad sobre las redadas.

“¿Cómo te atreves a poner en peligro las vidas de nuestros agentes del orden público innecesariamente para promover una agenda radical de fronteras abiertas?”, cuestionó Sessions a Schaaf esta semana, mientras anunciaba una demanda federal en contra de California por las políticas de ciudad ‘santuario’ del estado.

“¿Cómo te atreves a vilipendiar a los miembros de nuestra comunidad al intentar asustar al pueblo estadounidense para que piense que todos los residentes indocumentados son criminales peligrosos?”, contestó Schaaf a Sessions, según SF Gate.

“¿Cómo te atreves a distorsionar la realidad sobre la disminución del crimen violento en una ciudad ‘santuario’ diversa como Oakland, California, para avanzar en tu agenda racista?”, continuó la alcaldesa, quien agregó: “No fue mi intención quedar atrapada en un debate nacional, pero creo que estoy hablando por los residentes de mi ciudad… La agenda de esta administración es una mezquina venganza política”.

It’s clear this Administration has put a target on California’s back. The Department of Justice should be spending resources on real public safety issues, not political stunts. https://t.co/VgQTRA0Yyv

— Kamala Harris (@SenKamalaHarris) 7 de marzo de 2018