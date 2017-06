El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, firmó esta semana 28 legislaciones en las que se encuentran leyes que garantizan el bienestar de los trabajadores de establecimientos de comidas rápidas y tiendas pequeñas.

Dentro del paquete de leyes se encuentra la 1396, que exige a los empleadores de comidas rápidas entregar los horarios de trabajo a sus empleados, con un tiempo de antelación apropiado para que puedan hacer otro tipo de actividades.

Luis Cintrón, quien trabaja en McDonald’s desde 1991, ve con buenos ojos las nuevas medidas debido a que regularmente no tiene un horario de trabajo establecido antes de iniciar la semana, incluso le han cancelado turnos cuando ya está en el lugar del trabajo.

“Aveces me dicen un horario, después me lo cambian, me llaman y me cancelan las horas o aveces llego y me dicen que no puedo trabajar y me hacen gastar lo del tren pudiéndome quedar en la casa”, dijo Cintrón.

Bajo la nueva ley, los empleadores tendrán que pagar una multa a sus trabajadores si programan sus horarios en un periodo de menos de 11 horas de haber terminado el último turno.

“El alcalde lo hizo bien, con las leyes ya podré organizar mi horario con más tiempo y ver que hago con las horas que no tengo que ir a trabajar”, explico Cintrón.

Según la oficina del alcalde de Blasio, esta ley garantiza que los empleados puedan conseguir un empleo adicional si lo requieren, planificar el cuidado de sus familiares o continuar con algún programa de educación entre otras actividades.

“El otoño pasado prometimos que íbamos a hacer la vida de algunos de nuestros trabajadores que ejercen trabajos duros, un poco más fácil, proporcionándoles una justa programación de los horarios de trabajo”, dijo el alcalde De Blasio en un comunicado.

Entre las leyes también está la 1388, que regula los turnos de trabajo consecutivos en los restaurantes de comidas rápidas en los que se requiere abrir y cerrar el establecimiento y la ley 1395, que exige a los empleadores ofrecer primero los turnos de trabajo a los empleados antes de contratar a un trabajador adicional.

La presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo que las nuevas leyes mejoran las condiciones de los trabajadores para que se sientan seguros en sus casas y lugares de trabajo.

“Estas medidas representan pasos importantes en la protección de los trabajadores de comidas rápidas y negocios pequeños de prácticas laborales y ambientes de trabajo injustos, impredecibles e insostenibles”, afirmó Mark Viverito.

“Esto es una gran victoria para los trabajadores de comidas rápidas que han estado luchando por el respeto y buenos trabajos por los últimos cuatro años”, dijo Héctor Figueroa presidente de la organización 32BJ.

Otra de las leyes firmadas provee a los empleados de establecimientos de comida rápida la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias de sus deducciones de nómina, a organizaciones sin ánimo de lucro elegidas por ellos .

Según la organización 32BJ, esta ley ayudará a los trabajadores de restaurantes de comida rápida a crear una organización fuerte que los eduque acerca de los derechos que tienen en su trabajo y a impulsar cambios que necesiten en sus comunidades.

