La ciudad de Filadelfia (Pensilvania) dejará de darle acceso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a su base de datos en tiempo real de personas arrestadas por la policía local, alegando que la agencia federal se aprovecha de esa información para ir tras personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal así no hayan sido acusadas de ningún crimen, anunció el viernes el alcalde de Filadelfia, el demócrata Jim Kenney.

Today, I’m announcing that we cannot in good conscience allow the PARS agreement to continue. Sharing arrest information with ICE sows fear and distrust in our immigrant communities. It also makes it more difficult for @PhillyPolice to solve crimes. https://t.co/1HQVh6LwA3

— Jim Kenney (@PhillyMayor) July 27, 2018