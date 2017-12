Un incendio en un edificio residencial del barrio del Bronx deja al menos 12 muertos, entre ellos un bebé de alrededor de un año de edad, informó el alcalde de Nueva York el jueves.

El alcalde Bill de Blasio dijo en una conferencia que varios residentes del edificio sufrieron heridas graves y luchan por sus vidas.

Take a look at this footage of the @FDNY battling a 4-alarm blaze in the #Bronx this morning. https://t.co/QowZPtDc5q pic.twitter.com/iPNN08cCbc

— Spectrum News NY1 (@NY1) December 17, 2017