Agentes de la Patrulla Fronteriza están buscando a inmigrantes en los trenes del sistema Amtrak, principalmente en rutas cercanas a cruces fronterizos, revelaron ciudadanos a través de redes sociales.

La semana pasada, durante una parada en Syracuse, Nueva York, agentes de la Patrulla subieron a un tren de Amtrak y preguntaron al menos a cuatro personas si eran ciudadanos de Estados Unidos, lo cual representaría una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

“El primer oficial entró al vagón y dijo: ‘hey… ¿eres ciudadano estadounidense?’”, relató Corey El a News10NBC. “Cuando comenzó a alejarse, le dije: ‘Siento que no es legal para ti hacer esto’, y simplemente me miró y me ignoró. Continuó caminando y eligió a personas al azar”, añadió El, uno de los pasajeros interrogados.

El sacó su teléfono celular y grabó al agente preguntándole a los demás pasajeros lo mismo. Compartió el video en las redes sociales y ahora ha sido visto casi 700,000 veces. Además, habló con el conductor de Amtrak para expresarle su molestia.

“Me dijo que la Patrulla Fronteriza lo hace en esta ruta a menudo… Dijo que en los últimos tres viajes, habían subido a bordo tanto en Buffalo como en Syracuse, y dice que de hecho tienen una lista de los pasajeros que están a bordo del tren”, contó El.

La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a los estadounidenses de las detenciones y búsquedas arbitrarias. Sin embargo, un vocero de la Patrulla Fronteriza contestó a News10NBC sobre sus funciones.

“Aunque la mayor parte del trabajo de la Patrulla Fronteriza se realiza en el área fronteriza inmediata, los agentes tienen amplias autoridades policiales, que incluyen la autoridad para interrogar a personas, realizar arrestos y tomar y considerar evidencia. La Ley de Inmigración y Nacionalidad 287 (a) (3) y 8 USC 1357 establece que los oficiales de inmigración, sin una orden judicial, pueden, dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de Estados Unidos … abordar y buscar extranjeros en cualquier buque dentro de las aguas territoriales de Estados Unidos y cualquier vagón, aeronave, medio de transporte o vehículo. 8 CFR 287 (a) (1) define una distancia razonable como 100 millas aéreas desde la frontera”.

“Pueden hacer prácticamente lo que quieran”, lamentó Anthony Guidice, un abogado de inmigración en Rochester, quien recordó que la mayoría de los inmigrantes no pueden obtener una licencia de conducir, por lo que “usan mucho transporte público y por eso los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza los buscan en los trenes o incluso en los aeropuertos”.