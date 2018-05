Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon contra un sospechoso durante lo que se describió como una “operación de cumplimiento de la ley” en Mesa, Arizona, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en un estacionamiento cerca de la Octava Avenida y Alma School Road, donde se encuentra un centro comercial y una tienda Food City, reportó Arizona Republic.

Agentes especiales de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional dispararon contra el sospechoso, confirmó Lauren Mack, vocera de ICE, quien se negó a proporcionar más detalles, como el porqué los efectivos estaban en la zona y la razón por la que se buscaba al sospechoso.

Entre la comunidad local, la tienda Food City es reconocida como un sitio al que concurren frecuentemente los hispanos para realizar compras.

At about 1:28 pm members of The Department of Homeland Security were involved in a shooting in the 800 block of South Alma School. All Agents are ok, and the condition of the suspect is unknown. Mesa Detectives are currently investigating at the scene. All roads are open. pic.twitter.com/88iXRdxHR0

— Mesa Police Dept. (@MesaPD) May 8, 2018