Un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) disparó accidentalmente e hirió a una persona mientras bailaba en un bar de Denver, Colorado, informaron las autoridades.

El agente, cuya identidad no fue revelada, se encontraba fuera de servicio y acudió de fiesta al Mile High Spirits Distillery and Tasting Bar el sábado por la noche.

Pasada la medianoche, el agente quiso deslumbrar a los asistentes con sus mejores pasos de baile. Mientras decenas de personas lo miraban, se movió con destreza al ritmo de la música, pero al dejar su mejor movimiento para el final las cosas se salieron de control.

Mientras el agente intentaba dar un salto hacia atrás, su arma cayó de su cintura. Tras batallar para mantener la vertical, quiso levantar su pistola rápidamente, pero al momento de recuperarla la disparó, antes de colocarla nuevamente en su cintura, según se aprecia en un video obtenido por KMGH, la filial de ABC en Denver.

El Departamento de Policía de Denver respondió al reporte del incidente realizado en la línea telefónica de emergencias 911. La persona que recibió el impacto de la bala en una pierna fue llevada a un hospital cercano en “buenas condiciones”, según informó la policía.

