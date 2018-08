Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se involucró en un esquema de sobornos con un abogado para estafar a inmigrantes, lo que podría llevarlo al menos cuatro años a prisión, indicaron las autoridades.

Clifton Divers utilizó su puesto como agente de ICE para ayudar a Charles Busse, un abogado corrupto, a obtener importantes ganancias al evitar la deportación de algunos inmigrantes que pagaban miles de dólares con la esperanza de permanecer en Estados Unidos, reportó Detroit Free Press.

Divers mintió al Departamento de Seguridad Nacional sobre los clientes de Busse, al argumentar que esos inmigrantes con deportaciones pendientes estaban ayudando en investigaciones sobre drogas, terrorismo o lavado de dinero para que pudieran calificar para un programa especial de postergación de deportación, de acuerdo con documentos judiciales.

“El plan era astuto e infame. Para Busse, también fue muy, muy rentable”, escribieron los fiscales, al señalar que al menos cuatro inmigrantes se salvaron de la deportación gracias a este esquema de sobornos a lo largo de seis años, entre 2009 y 2015.

Busse fabricaba información sobre supuestos crímenes y criminales en casos falsos, donde los inmigrantes indocumentados que ya no tenían más opciones para continuar en el país pagaban por ser supuestos testigos clave.

Divers obtuvo servicios legales gratuitos y miles de dólares en efectivo que Busse le pagó por emplear a su hija con trabajo de verano en su despacho, según los registros.

“La naturaleza altamente sensible del puesto que Divers ocupó con el Departamento de Seguridad Nacional no puede exagerarse”, escribieron en un memorando de sentencia los fiscales, que consideraron que el exagente de ICE debería pasar 52 meses en prisión por su papel en el esquema de estafas.

El esquema quedó al descubierto cuando una supuesta clienta, que en realidad era una trabajadora del gobierno, se acercó a Busse y éste le dijo que existía una forma de que no la deportaran, asentaron los fiscales en los registros judiciales.

