El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inlgés) se está tomando más tiempo del que solía en la evaluación de las solicitudes ante su consideración, incluyendo las de naturalización, cambio de estatus a residente permanente y renovación de las tarjetas de Residencia Permanente o ‘Green Cards’, según indicó un abogado y académico experto en temas de inmigración al periódico New York Daily News.

“Todas las solicitudes al USCIS parece que están tomando más tiempo”, dijo Allan Wernick, abogado y director del proyecto ‘¡Ciudadanía Ahora!’ (“Citizenship Now!”) de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). “Algo está mal con el USCIS”, sostuvo.

Wernick explicó que el USCIS es una agencia federal con la autoridad en ley para invertir en sus operaciones los ingresos que genera. Como cada solicitud al USCIS requiere el pago de unos cargos, un aumento en la cantidad de solicitudes que recibe la agencia representa un aumento en los ingresos que genera.

“La agencia debería usar esos ingresos para contratar más personal que le permita manejar el aumento en la carga de trabajo”, abundó Wernick.

Según explicó, el USCIS ha dicho que los retrasos en la evaluación y respuesta a las solicitudes ante su consideración es un problema temporero y que eventualmente los procesos en la agencia estarán a la par que la nueva demanda por los servicios.

Wernick hizo sus comentarios en respuesta a las preguntas de dos mujeres inmigrantes. Una de ellas, identificada por el Daily News solo como Guadalupe y de Oklahoma City, contó que en enero, hace más de seis meses, le tomaron las fotos y las huellas para la renovación de su “Green Card” o tarjeta verde, el documento que acredita que es una residente permanente.

Guadalupe explicó que tiene evidencia de su estatus de residente permanente pero solo hasta el mes de octubre y todavía el USCIS no le ha enviado la nueva “Green Card”. “¿Y si no me llega la tarjeta nueva para octubre”, preguntó. “No hay necesidad de asustarse”, le contestó el abogado y académico.

Wernick explicó que las renovaciones de las “Green Card” están tomando un año en el USCIS para completarse. Si tiene una necesidad de viajar o de trabajo antes de que caduque la extensión de tiempo de su estatus de residente permanente, el abogado dijo que lo mejor es sacar una cita con la oficina más cercana del USCIS.

Puede sacar la cita por “Infopass” en la página web www.uscis.gov, dijo. Ya el día de la cita, puede pedir que el USCIS ponga un sello en el pasaporte que evidencie por un tiempo adicional que es residente permanente de Estados Unidos, añadió.

Por otro lado, una inmigrante que solo dijo residir en el condado de Brooklyn, en Nueva York, contó que se casó con un ciudadano de Estados Unidos y obtuvo la residencia permanente hace tres años. Pero su esposo la abandonó en medio del proceso de solicitud para que sea naturalizada ciudadana de Estados Unidos.

Wernick le contestó que, de no haber una reconciliación con su esposo, solamente podrá solicitar ser naturalizada cuando cumpla cinco años como residente permanente. Debe hacer la solicitud tres meses antes de cumplirse los cinco años, abundó.

Con tres años de residente permanente puede solicitar ser naturalizada solamente si está casada y viviendo con su esposo, añadió.