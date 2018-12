La policía arrestó a un adolescente de 16 años quien mató a su novia a puñaladas luego de quedar embarazada y no avisarle con tiempo para que pudiese practicarse un aborto. Para algunos, la atrocidad del crimen es similar o peor que el ocurrido contra Hania Aguilar.

Según las autoridades, el adolescente mató a su novia embarazada, quien era su compañera de clases y porrista, reportó ABC News en la noche de este lunes.

Aaron Romeo Trejo supuestamente apuñaló a Breana Rouhselang, de 17 años, el sábado por la noche y después arrojó su cuerpo en un contenedor de basura cerca de su casa en Mishawaka, Indiana, según un documento de acusación presentado en el Tribunal Superior del Condado de St. Joseph el lunes. Ahora, Trejo será acusado como adulto bajo la ley estatal.

Rouhselang fue reportada como desaparecida por sus padres el domingo por la mañana alrededor de las 4.30 de la madrugada, de acuerdo con el documento de la corte. Su madre le dijo a la policía que tenía un embarazo de seis meses y había ido detrás de su casa para hablar con el padre de su hijo alrededor de las 11.00 de la noche del sábado.

Cuando la madre de Rouhselang se despertó alrededor de la 1.00 de la madrugada del domingo, se preocupó y fue a la casa de Trejo a varias cuadras de distancia para preguntar dónde estaba su hija, pero el adolescente le respondió que no había hablado con ella, indicó la declaración jurada.

