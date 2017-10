#TBT Mi primer recuerdo en este país, y vaya si fue especial, amor en la pista digoooo a primera vista!!!!! Te amo cariño, gracias por tanto…. #baile #amor #ballroom #dance #mqb @adamarilopez Canción “Como pagarte” de @_carlosrivera

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on Jan 12, 2017 at 4:53pm PST