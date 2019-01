Tras ser asesinada mientras respondía a un accidente de tránsito, una foto de la oficial de policía Natalie Corona, vestida con un vestido azul rey y agitando una bandera con una delgada línea azul, inundó las redes sociales como un símbolo de su compromiso con el deber.

Sin embargo, ahora la imagen se ha convertido en centro de una controversia, luego de que un grupo de estudiantes de la Universidad de California en Davis, criticaran el gesto de Natalie Corona, de 22 años, por considerarlo “descaradamente anti-negros”, reseñó The Sacramento Bee.

A través de una publicación en Facebook, la Comisión de Asuntos étnicos y Culturales de la universidad aseguró que la bandera representa un intento por la aplicar una ley que busca socavar el movimiento en contra de la violencia hacia personas negras (Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan). “‘Las vidas azules importan’ era… un esfuerzo para evadir la rendición de cuentas y la conciencia crítica del tratamiento policial a las comunidades de color “, rezaba el escrito.

La Comisión de Asuntos Étnicos y Culturales eliminó el post luego de que el presidente del cuerpo estudiantil de la universidad, Michael Gofman, lo condenara el viernes por la noche y lo llamara “desagradable”.

“Es fácil sentarse en el tercer piso de Unión Memorial cuando hay al menos 100 valientes hombres y mujeres en azul entre ustedes y el tirador. Es fácil argumentar hipotéticas políticas e ideologías cuando estás seguro”, escribió Gofman. “Me avergüenza que algunas de estas mismas personas, protegidas por los mismos oficiales que están condenando, tengan la audacia de politizar la pérdida de un joven oficial. Su único crimen era ser un oficial de policía”.

Ante la controversia y la indignación de muchos, la universidad se pronunció para apaciguar los ánimos: “Ahora es el momento de dejar de lado nuestras diferencias y enfocarnos en la vida perdida y reunirnos (…). Habrá tiempo después para reflexionar sobre cómo nos recuperamos de este horrible incidente. La oficial Corona sigue siendo los principal en nuestras mentes como alguien que pagó el precio máximo para proteger y servir a nuestra comunidad “.

We mourn her loss and offer our heartfelt condolences and gratitude to her family, friends and her fellow officers.

— UC Davis (@ucdavis) January 13, 2019