Rigoberto Caballero-Escobar, de 35 años, enfrenta cargos formales por el presunto asesinato de su exnovia la hondureña Dixa Ríos, de 38 años, luego de que las autoridades aseguran que la arrolló cuando salía de un bar en la madrugada del domingo 3 de mayo en el sureste de Houston.

La División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) le presentó los cargos formales de asesinato, tres cargos más de asalto agravado en contra de otras tres personas a las que dejó lesionadas de gravedad y un cargo más por Manejar Intoxicado (DWI, por sus siglas en inglés).

La presunta arma homicida fue su camioneta Ford F150 con la que embistió a la mujer y luego pasó sobre el cuerpo otras tres veces, según detalla su orden de arresto consultada por MundoHispánico en Houston.

El deceso de Ríos sólo es el último eslabón de una cadena de violencia entre la mujer y su ex pareja durante 5 años de abusos. En los registros públicos del condado de Harris se detalla que Rigoberto Alexander Caballero-Escobar, su nombre completo, debió dejar el domicilio conyugal que compartía con su pareja porque ella declaró que la golpeaba.

Debido a esos incidentes de abuso la mujer pidió a un juez que le concedieran una orden de alejamiento en contra del hombre y la cual se le otorgó hace un mes. Desde entonces Caballero-Escobar no tenía permitido acercarse a Ríos, ni tener ningún contacto físico ni electrónico con ella ni nadie de su familia.

Caballero-Escobar fue llevado en la mañana de éste martes 5 de mayo ante la jueza Ramona Franklin, de la Corte Criminal 338 de Distrito del condado de Harris, quien por cada delito de asalto agravado le permitió salir bajo una fianza de 30,000 dólares por cada cargo, más 500 dólares por el cargo de DWI. Sin embargo, no le concedió fianza por el delito de asesinato. En los documentos legales del caso la jueza anotó, de su puño y letra, el número de causas penales que hay en contra del hombre.

En su primer testimonio con las autoridades que lo recibieron en la prisión del condado de Harris, Caballero-Escobar detalló que no es ciudadano estadounidense, aunque tampoco aclaró de qué nacionalidad es, y pidió que en todas sus diligencias legales este presente un interprete porque no habla inglés. Tampoco quiso detallar cuál es su situación migratoria en Estados Unidos. En los cargos que se le leyeron la juez le explicó que el HPD determinó que el arma homicida fue su camioneta la cual se quedó como prueba de los cargos.

De manera paradójica la camioneta Ford F150 fue la que llevó a la cárcel a Caballero-Escobar por el DWI en un incidente por separado. Cuando el hombre presuntamente ya había atacado a Ríos a las 3:30 de la madrugada del domingo cuando ella se retiraba del bar Jo Jo’s Club, en el 5219 Telephone Road en el sureste de Houston, él escapó del lugar a toda velocidad.

Los agentes de la División de Homicidios emitieron una orden de búsqueda en contra de Caballero-Escobar aunque todavía no estaba acusado de nada. Horas después ya en la mañana del mismo domingo 3 de mayo un patrullero del HPD que hacía su ronda por el vecindario hispano de East Side en el este de Houston lo detuvo al verlo que manejaba de forma errática y luego comprobó que estaba bajo la influencia del alcohol.

Cuando el agente del HPD llegó a las celdas de la corporación con el detenido se dieron cuenta, al meter al sistema de registro las placas GTJ-7424 de la camioneta, que eran las mismas de la persona que era buscada desde horas antes por el presunto asesinato de la mujer afuera del bar. Esa coincidencia llevó al hombre a la cárcel, pero originalmente sólo por el cargo de DWI. Luego de que ya estaba detenido fue que le presentaron los otros cuatro cargos.

“Dixa Yamileth Ríos era una persona muy linda de corazón y por nuestra economía que es muy baja no podemos con todos estos gastos muchas gracias por su colaboración” escribió la familia de la hoy occisa en una cuenta de la red social de apoyo económico solidario Go Fund Me bajo el título Ayude a Dixa y a sus hijos en donde piden donaciones para poder transportar el cuerpo de la mujer asesinada a su natal Honduras para ser enterrada, según exlicó Elena Garza la cuñada de la víctima. Su meta es reunir 10,000 dólares.

Garza detalla que quieren “recolectar dinero para poder pagar los gastos del funeral y poder ayudar a los 4 hijos que están en Honduras, ella emigró para este país para darles una mejor vida pero le arrebataron su vida”.

Dixa Yamileth Ríos dejó a sus cuatro hijos en Honduras, de acuerdo a su familia para poder darles una mejor vida mandándoles dinero desde Estados Unidos (Foto: Cortesía de la familia Ríos)

