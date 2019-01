Un adolescente de 14 años fue acusado de homicidio luego de que presuntamente provocara un accidente que terminó con una mujer muerta en Texas, reportó la estación KENS5.

La acusación fue anunciada por el alguacil del condado de Harris, Ed González, mediante twitter. En el mensaje, el sheriff también indicó que el detenido fue fichado y enviado a un centro de detención juvenil.

Update on Aldine Mail Rt. Fatality: the 14 yo driver has been charged w murder & booked in the county juvenile detention center. He sustained a broken ankle in the crash. The driver of the vehicle that was chasing him has been identified & efforts are being made to interview him.

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 2, 2019