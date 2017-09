Acusan a políticos de lucrar con ayuda destinada a víctimas de sismos en México

El terremoto del pasado 19 de septiembre ha mostrado lo mejor del pueblo de México, que se ha volcado a ayudar a las víctimas del sismo de 7.1 grados que derrumbó 38 edificios en la Ciudad de México, dejó unos 4,000 más seriamente dañados y al menos 186 muertos en la capital y 325 en todo el país.

Pero los ciudadanos también han denunciado que gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios han intentado sacar tajada política de la tragedia.

El caso más sonado y documentado a través de las redes sociales por la población es el del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien se le acusa de acaparar la ayuda recibida desde distintos lugares para luego distribuirla a nombre propio o de su esposa, Elena Cepeda de León, directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido por sus siglas DIF.

Cuando el jueves pasado llegaba la ayuda a Cuernavaca apareció un video en las redes en el que un chofer de uno de dos camiones con víveres, enviados desde el DIF de Michoacán, se quejaba porque no les permitían llevar el apoyo a las comunidades de Morelos y denunciaba que Cepeda de León presuntamente le había ordenado trasladarlo a las instalaciones de la entidad en Morelos.

@DIF_Morelos Por qué retienen la ayuda a las víctimas del sismo? No se la vayan a robar para sus campañas 😡 Ya son varias denuncias! pic.twitter.com/sQOEjd4JBR — Gloria Reza (@GloReza) 23 de septiembre de 2017

El DIF de Michoacán y de Morelos asumieron que el conductor se había equivocado sobre el lugar de entrega de la ayuda, pero conforme avanzaron las horas y los días otros vehículos también encontraron obstáculos para hacer llegar las donaciones que la población, a través de diversas organizaciones o por iniciativa propia, intentaba llevar a los habitantes de Morelos.

A esto hemos llegado gracias al infame ladrón de @gracoramirez ciudadanos moteros escoltando víveres. pic.twitter.com/HGM0UERoyA — Diana Santiago (@MissKarrusel) 25 de septiembre de 2017

Lo que tienen que hacer en Morelos para que no desvíen la ayuda @gracoramirez y @ElenaCepeda_. Esto NO SE VALE. Vulgar lucro político. pic.twitter.com/liumzlgWn0 — Javier Lozano A (@JLozanoA) 23 de septiembre de 2017

Otro video tomado por un ciudadano demuestra que a las afueras del DIF de Jiutepec, población que se ubica al sureste de Morelos, presunto personal de la institución retira una calcomanía a la caja de un camión en la que se informa que el apoyo provenía de un centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, también se quejó en las redes sociales por el desvío de los camiones que la Asociación Cáritas mandó con ayuda a su seminario.

“Tres camiones de provisiones que venían al seminario, a Cáritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF. Esto me parece totalmente injusto, no debe ser, sobrepasa cualquier lógica moral mínima; yo les suplico a quienes tienen la autoridad y la forma de detener esto que lo hagan… Yo les suplico que cambien de actitud, se los pido por favor, y no vean sus intereses, sino los intereses del pueblo, como debe de ser”, dijo Castro y Castro en un video que difundió a través de su cuenta de Twitter.

Graco impide a 3 camiones q llegue ayuda a seminario Caritas de #Cuernavaca lo llevaron al DIF:Obispo de Cuernavacapic.twitter.com/T1jY2pBs40 — RickDjMx (@RickDjMx) 23 de septiembre de 2017

Estos y otros mensajes similares en las redes sociales provocaron tal molestia en los ciudadanos, que un número importante se presentó en las bodegas del DIF y extrajo los donativos para distribuirlos por sí mismos, lo que generó caos en diferentes lugares de Cuernavaca y las carreteras del estado, ya que las autoridades detenían a la gente bajo la acusación de robar la ayuda.

Morelense cansados del robo de víveres #GracoRamirez Toman el @DIF_Morelos y recuperan el acopio donado por ciudadanos pic.twitter.com/NkeanJOmgv — zkrevistamorelense (@zkrevistamorele) 25 de septiembre de 2017

Ante la cascada de acusaciones, Graco Ramírez no emitió comentario alguno en sus redes sociales y continuó con su recorrido por las diferentes zonas afectadas del estado hasta el pasado viernes, cuando en conferencia de prensa se dijo consternado por lo que calificó como “una campaña de desinformación”.

“Las fuerzas de seguridad están garantizando el tránsito de todos los vehículos que traen apoyo solidario a nuestro estado… En Morelos no tenemos nada que ocultar. La ayuda está llegando a quienes más lo necesitan. Los DIF estatal y municipales, tenemos 43 centros y albergues en el estado. Tenemos las puertas abiertas del estado para seguir recibiendo toda la ayuda… Aquellos funcionarios públicos del gobierno de Morelos que sean sorprendidos intentando manipular o condicionar la entrega de apoyos, y que sea denunciado y documentado, serán sancionados con todo el peso de la ley y vinculado a proceso”, advirtió el tabasqueño.

Los apoyos se brindaran con absoluta transparencia y apego a la Ley; convocamos a las y los morelenses a ser avales. #Morelos pic.twitter.com/xBNFaLYBms — Graco Ramírez (@gracoramirez) 22 de septiembre de 2017

Vamos a garantizar transparencia este proceso de apoyos, que nadie los engañe y pretenda lucrar con el dolor y la necesidad de las familias. pic.twitter.com/nxqIKvNkwL — Graco Ramírez (@gracoramirez) 22 de septiembre de 2017

Por su parte, Elena Cepeda contestó a las denuncias con diversos mensajes y testimonios a través de su cuenta de Twitter, en los que niega el acaparamiento de víveres e insiste en que la institución sólo organiza la ayuda.

Estamos pidiendo a los que nos están enviando trailers de 20 toneladas y más que vayan al centro de acopio de Bajada Chapultepec! — Elena Cepeda de León (@ElenaCepeda_) 21 de septiembre de 2017

Incluso, cuando la actriz Laura Zapata –hermana de Thalía— publicó un retuit con un video de otro de los traileros que fueron desviados hacia el centro de acopio principal del DIF Morelos, Cepeda de León le contestó que era “muy injusto” su tuit y la invitó para que atestigüe de manera personal los trabajos que ahí se realizan.

Laura, te invito a que vengas a ver el trabajo que cientos de jóvenes voluntarios están haciendo en el @DIF_Morelos es muy injusto tu tuit https://t.co/w4WLGB6xzI — Elena Cepeda de León (@ElenaCepeda_) 22 de septiembre de 2017

De acuerdo con versiones de ciudadanos damnificados en municipios como Jantetelco, Tepalcingo, Axochiapan, Xochitepec, Tetecala y Tlaltizapán, entre otros, el gobierno del estado distribuye y condiciona la ayuda con base en criterios políticos y partidistas, razón por la que varias personalidades han alzado la voz, como en el caso del activista Javier Sicilia.

“Las denuncias de figuras públicas del contexto nacional como el cineasta Guillermo del Toro, la periodista Lidia Cacho, la actriz Bárbara Mori, la cantante Belinda y algunos otros, así como el conmovedor testimonio de miles de ciudadanos y el obispo de Cuernavaca, monseñor José Ramón Castro y Castro, dejan al descubierto que en realidad, quien está cometiendo estos ilícitos es el propio gobierno del estado”, dijo Sicilia, al hacer una declaración sobre una investigación emprendida por la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Electorales.

Acusa @JavSicilia que @gracoramirez secuestra los víveres, para monopolizar la ayuda humanitaria en medio de la tragedia que generó el sismo pic.twitter.com/tTacyFM4SO — Alberto Millán (@Millan_reporte) 24 de septiembre de 2017

El gobierno está desviando los camiones con toda la ayuda en Cuernavaca para llevarlos a bodegas. Ayudan a difundir por favor! pic.twitter.com/Y7v2EFAwCp — Barbara Mori (@Delamori) 22 de septiembre de 2017

El mejor reflejo del hartazgo del pueblo se pudo palpar en las giras que Graco Ramírez ha llevado a cabo por algunos municipios de su estado, donde la gente lo recibió con gritos de “¡Fuera Graco!” y “¡Ratero!”, sin importar que se hiciera acompañar por funcionarios federales, como el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien visitó la ciudad de Zacatepec.

Aparte de Graco Ramírez, otros gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados y aspirantes a cargos públicos han sido acusados de acaparar donaciones para luego entregarlas a nombre propio e, incluso, en algunos casos hasta las etiquetan con alguna estampa de la institución.