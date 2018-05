Acusan a una mujer en Arizona de irrumpir en una vivienda, tomar un baño y enviar miles de mensajes de texto inapropiados al teléfono móvil de un hombre con quien salió en una sola ocasión, informó el medio ABC 15 News.

En julio de 2017, Jacqueline Ades, de 31 años, estaba estacionada frente al domicilio de la víctima, según informó la policía. El hombre también la acusó de mandarle mensajes en repetidas ocasiones pese a que el dijo que no quería comunicarse más con ella, dijo.

"I love him so much. I just want to love him so much, that's it."

In an interview from jail, a woman accused of stalking a Paradise Valley man says he is not in danger. FULL INTERVIEW: https://t.co/R5VQm9I1Kb pic.twitter.com/pjXARVUYsK

