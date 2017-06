Acusan a madre de extraer dientes de hijo con pinzas en Walmart

Una mujer de Salt Lake City, Utah, enfrenta cargos por abuso de un menor luego de que supuestamente arrancara con pinzas un diente a su hijo en una tienda Walmart, informó Daily Herald.

De acuerdo al reporte, Jeannine Isom, de 47 años, fue con sus hijos a una Walmart de la comunidad de Cedar Hills el 2 de abril y compró líquido antibacterial para manos y unas pinzas, señaló el medio.

