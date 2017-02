Acusan a latina de fraude por medio de MedicAid

La propietaria y gerente de una escuela para niños con necesidades especiales enfrenta cargos por obtener ganancias de $4.6 millones por medio de reclamos fraudulentos a MedicAid, informa la estación WFTV. filial de la cadena ABC.

Según el medio, María Navarro, la propietaria del Centro para Autismo Angels y la gerente Judith Bench son acusadas de realizar al menos 21,000 reclamos fraudulentos al programa MedicAid.

New tonight, a neighbor at the school and friend of the owner says she thought the students were getting the right amount of therapy pic.twitter.com/MmJNVVBveT

— Ty Russell (@TRussellWFTV) February 8, 2017