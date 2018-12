Acusan a general retirado de haber violado a su hija (FOTOS)

El general de el Ejército retirado, James Grazioplene, está siendo juzgado en Virginia por múltiples cargos de violación e incesto, por parte de su hija, reportó The Washington Post.

Jennifer Elmore, la hija del ex general, informó al Ejército en 2015 que su padre abusó sexualmente de ella cuando era niña, según el Washington Post.

La mujer de 47 años dijo que quería dar un ejemplo como rol para otras personas que enfrentaban abusos.

“A veces, es más fácil cerrar la boca”, dijo Elmore. “Pero si me quedo en silencio y la siguiente persona opta por eso, y la siguiente persona opta por eso, y la siguiente persona opta por eso, ¿dónde estamos?”, dijo Elmore, vicepresidente senior de Abbot Downing, una división de Wells Fargo centrada en clientes adinerados, al Washington Post.

Jennifer Elmore first reported to the Army in 2015 that her estranged father had sexually abused her when she was a child. Retired Maj. Gen. James Grazioplene's case was dismissed on a technicality. Now, he's back in court: https://t.co/ju0dTufRCT

Elmore le dijo al Washigton Post que al menos otras cinco personas han corroborado parte de su historia, incluida la hermana de Grazioplene, quien dijo que había admitido que él había agredido a su hija años atrás.

El año pasado, el Ejército llevó a cabo una audiencia en la que Elmore testificó en Fort Meade, Maryland. En esa ocasión, un juez militar dijo que era demasiado tarde para presentar el caso bajo el estatuto de limitaciones y por esa razón, el mismo fue desestimado.

NEW TODAY: Authorities in Virginia have indicted retired Army general James Grazioplene on rape charges, after the military's 3-year-old case against him was dismissed this year.

Grazioplene lived for a time in Woodbridge while serving in the Pentagon.https://t.co/tkdHTF1xsR pic.twitter.com/ar6ljtGu7Z

