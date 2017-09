Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son acusados de amedrentar de manera ilegal a los hijos de una mujer que enfrenta deportación y se refugia en una iglesia en Cleveland Heights, Ohio, de acuerdo con la abogada de la inmigrante indocumentada, informó ABC News 5 Cleveland.

Elizabeth Ford, abogada de Leonor García, dijo que los agentes del ICE, pese a que saben que García se encuentra refugiada en la Iglesia Presbiteriana de Forest Hill desde el 12 de septiembre, acudieron el 15 de septiembre a su casa y confrontaron a sus hijos, aun cuando ellos son ciudadanos estadounidenses.

En nombre de García, Ford compartió la siguiente declaración sobre la situación con Noticias 5 de Cleveland.

“El 15 de septiembre de 2017, agentes del ICE fueron a la casa de Leonor García y su familia. Leonor ha estado refugiada en la Iglesia Presbiteriana de Forest Hill en Cleveland Heights desde el martes 12 de septiembre de 2017.

Garcia’s attorney says there was no reason for ICE agents to go to the home, because they know she is at the church. https://t.co/93T6YLSzUo

— News 5 Cleveland (@WEWS) 17 de septiembre de 2017