La actriz y guionista Rachel McAdams sorprendió al mundo de Hollywood tras convertirse en mamá por primera vez, luego de mantener en secreto su embarazo.

El portal Hollywood Pipeline publicó imágenes de McAdams junto a su novio, el también guionista Jamie Linden, y un bebé varón recién nacido en los brazos.

TE PUEDE INTERESAR: Juan Rivera reacciona a las fuertes acusaciones de su sobrina Abigail (VIDEO)

EXCLUSIVE: Rachel McAdams Secretly Gives Birth To Baby Boy!

Rachel McAdams & Jamie Linder were spotted for the first time in public with their newborn son after leaving a restaurant.

More details: https://t.co/LyYqiDOSYV#Exclusive #RachelMcAdams #BabyNews #HollywoodPipeline pic.twitter.com/3oo4IKSarD

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) April 10, 2018