A menos de 24 horas del 19 de marzo, fecha límite para los salvadoreños residentes en el país para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), los activistas urgieron a sus beneficiarios a volverse a inscribir a este programa migratorio.

El temor de organizaciones como la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) es que aquellos que no lo hagan quedarán inmediatamente en situación ilegal y expuestos a una eventual deportación.

“Las autoridades de inmigración han dicho varias veces que todos los indocumentados están en la mira, quienes se reinscriban ganan 18 meses más, tiempo en que esperamos se pueda hacer algo”, manifestó la directora de ASOSAL, Teresa Tejada.

A principios de enero, el gobierno de Donald Trump anunció el término de este programa, que durante 17 años amparó a más de 263,000 salvadoreños, de acuerdo con cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En los últimos días decenas de miles de salvadoreños, de los cerca de 190,000 que aún están protegidos por el amparo, han acudido a renovar este permiso por última vez, según fuentes de la embajada de El Salvador en Estados Unidos.

El miércoles pasado, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, informó que más de 125,000 compatriotas suyos habían enviado su solicitud de renovación y urgió al resto a que hagan el trámite, el cual podían realizar en la embajada o en cualquiera de los 18 consulados que hay en Estados Unidos.

Los esfuerzos se han enfocado en estados con una numerosa comunidad de salvadoreños, como California, con una población de más de 49,100 inmigrantes originarios de este país, de acuerdo al Centro de Estudios Migratorios (CIS), así como Nueva York y Florida.

En Los Ángeles, donde se asienta una numerosa comunidad de salvadoreños, las puertas de varias organizaciones de ayuda se mantendrán abiertas hoy para aquellos que no han logrado renovar el TPS hasta el 9 de septiembre de 2019.

Tejada hace hincapié en al menos enviar la solicitud de renovación antes del vencimiento del plazo y así alcanzar a iniciar a tiempo el proceso de inscripción.

La lucha por mantener el amparo ya se extendió a las cortes, en donde se han presentado en las últimas semanas dos demandas judiciales contra el gobierno federal por discriminación a los beneficiados del TPS de Haití, Sudan, Nicaragua y El Salvador, a quienes se les ha eliminado este amparo.

“Al terminar el TPS de la manera en que lo hizo esta administración ejerció una autoridad que no tenía”, asegura Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

