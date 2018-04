La abuela de un niño discapacitado se encuentra en la incertidumbre porque el viernes debe desalojar el cuarto de hotel donde vive desde hace seis meses, luego de que decidiera venir a vivir a la Florida luego del paso del huracán María, que devastó su natal Puerto Rico, para así darle atención médica, cuidado y estudio a su nieto que sufre del “síndrome del niño sacudido”.

María Ríos ejercía como enfermera en Puerto Rico hasta que el huracán María tocó la isla y ocasionó daños severos en su vivienda y lugar de trabajo. Desde hace más de 4 años tiene la custodia de su nieto Christian Dariel Díaz, quien la conoce como su mamá y se ha convertido en su pilar para salir adelante lejos de los suyos.

“Él no puede hablar y la única palabra que sabe pronunciar es ‘mamá’. Aquí los doctores me ven y saben que mi nieto lo es todo para mí, también ellos siempre me dicen que yo soy su mamá”, dijo Rios a MundoHispánico. “Toda mi familia está en Puerto Rico pero tuvimos que venirnos porque no había luz, las farmacias y hospitales estaban cerrados y no podía atender a Dariel”.

El síndrome del bebé sacudido es causado por sacudidas violentas y muy peligrosas puesto que el cerebro del bebé o niño pequeño aún no ocupa todo el cráneo.

El pequeño Dariel, como lo llama su abuela, asiste a una escuela para niños especiales en el condado de Osceola en Kissimmee, en donde recibe terapias y en julio será operado de sus caderas, para que le sea más fácil aprender a caminar, pues a actualmente la única forma de movilizarse es arrastrándose.

El mayor anhelo de esta abuela es poder ver a su nieto hablar y caminar como un niño normal y cree que eso podría lograrlo en Estados Unidos. Pero cree que dichas esperanzas se comenzaron a desvanecer cuando recibió una llamada por parte de FEMA, en la que le notificó que sólo recibiría ayuda hasta el 20 de abril.

“Rentar está muy costoso y en algunos sitios no me aceptan por la discapacidad del niño pero yo he hablado con otras familias desplazadas para buscar una casa entre todos y que me renten un cuarto y conseguimos una casa pero la entregarían a finales de mes, si me quitan la ayuda ahora mismo, no sabemos adonde ir y, lo que más preocupa, es mi nieto”, dijo Ríos.

Abuela de niño discapacitado perdería ayuda federal

A la abuela del niño discapacitado se le otorgó la custodía hace más de cuatro años pues al mes de nacido, la madre lo sacudió fuertemente, aparentemente porque estaba llorando mucho, y en esa sacudida se le fue la sangre al cerebro y le dio un infarto y le ocasionó daño cerebral. El Departamente de Familia de Puerto Rico se hizo cargo del niño porque la madre no mostró interés por él, ni por su custodia, luego de ocurrido del maltrato del que fue víctima.

Al igual que Ríos, decenas de familias podrían quedarse sin hogar luego del 21 de abril, lo que ha alertado al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, quien el miércoles envió una carta a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), solicitando una extensión del subisidio hasta junio para que los damnificados tengan tiempo suficiente de encontrar una vivienda.

“Estamos pidiendo encarecidamente esta ayuda y no se trata de un asunto burocrático, es un asunto humano y tienen que tomar una decisión que ayude a la gente porque es por el bienestar de estas personas”, dijo Carlos Mercader, Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en entrevista con MundoHispánico. “Puerto Rico no tiene quien nos represente en el gobierno de Estados Unidos, por eso hacemos un llamado urgente a congresistas y senadores de Florida a que apoyen el pedido del gobierno de Puerto Rico, y que pongan presión sobre FEMA y actúe rápidamente para que estas familias no se vean afectadas”.

Desde octubre, cuando María azotó Puerto Rico, esta sería la cuarta vez que el gobierno de la isla solicita una extensión del programa de Asistencia de Vivienda Transitoria (TSA, por sus siglas en inglés), que acoge a damnificados de desastres naturales, y aún continúan a la espera de una respuesta.

Algunos han conseguido trabajo pero no dinero suficiente

Algunos de los damnificados han logrado conseguir trabajo en Florida aseguran que lo que ganan no es suficiente para costear los gastos de un apartamento y por ellos piden más tiempo para organizarse.

“El problema es que vamos a los sitios donde rentan y nos piden, además del mes de renta, un deposito equivalente a dos meses de renta. Eso es mucho dinero”, dijo Víctor Valentín Crespo, damnificado que reside en hotel Super Hotel 8 en Kissimmee.

La organización sin ánimo de lucro, Organize Florida, trabaja de la mano de otras organizaciones e iglesias buscando soluciones permanentes para ayudar a estas familias. Al igual que los damnificados dicen que necesitan un poco más de tiempo.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos y no vamos a descansar hasta lograrlo pero necesitamos más tiempo para continuar trabajando unidos y poder resolver. Son muchas familias las que necesitan ayuda y le pedimos al gobierno de Puerto Rico y Florida que colaboren”, dijo a MundoHispánico Liliana Cruz, miembro de Organize Florida.

MundoHispánico contactó a FEMA para obtener información sobre esta petición, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. De no ser aprobada esta solicitud, la mayoría de las familias tendrán que desalojar los hoteles y moteles el 21 de abril.