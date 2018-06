Los abogados del presidente Donald Trump elaboraron una carta secreta de 20 páginas dirigida al fiscal especial, Robert Mueller, en la que aseguran que el mandatario no puede ser obligado a testificar y argumentan que no pudo cometer obstrucción de justicia debido a que cuenta con autoridad absoluta sobre todas las investigaciones federales.

La existencia de la misiva, que fue reportada y publicada en primera instancia por The New York Times, fue una atrevida aserción de poder presidencial y otro frente en el que los abogados de Trump argumentan que el presidente no puede ser citado a testificar sobre la pesquisa actual de la fiscalía especial respecto a la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

La carta tiene fecha del 29 de enero y está dirigida a Mueller, de parte de John Dowd, uno de los abogados de Trump en ese momento y quien ya renunció a su equipo legal. En la misiva, los abogados del mandatario aseguran que el cargo de obstrucción ilegal es irrelevante debido a que la Constitución le otorga al presidente el poder de “si así lo desea, poner fin a la indagatoria, o incluso ejercer su poder de indulto”.

Trump tocó el tema en Twitter al preguntar: “¿Será que la fiscalía especial/Departamento de Justicia están filtrando las cartas de mis abogados a la prensa de noticias falsas?”. Añadió: “¿Cuándo llegará a su fin esta costosa y falsa cacería de brujas? Tan mala para nuestro país”.

There was No Collusion with Russia (except by the Democrats). When will this very expensive Witch Hunt Hoax ever end? So bad for our Country. Is the Special Counsel/Justice Department leaking my lawyers letters to the Fake News Media? Should be looking at Dems corruption instead?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018