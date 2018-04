Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump, deberá comparecer este lunes ante la corte, luego que el FBI se incautara de unas grabaciones entre el letrado y dos de las mujeres que dicen haber mantenido una aventura con el mandatario, según medios locales.

Este nuevo episodio en la investigación criminal que actualmente pesa sobre Cohen se produce después de que el pasado lunes el FBI registrara las oficinas del abogado en busca de pruebas del supuesto pago de 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, de acuerdo con una información de la cadena CNN.

Según apunta el canal de noticias, durante el registro, los agentes del FBI habrían encontrado dos grabaciones que podrían resultar de interés para la investigación. Una entre Cohen y Daniels, y otra entre el letrado y Karen McDougal, una exmodelo de Playboy que también asegura haber mantenido una relación con Trump.

“A person who deserves my loyalty receives it.”- Joyce Maynard I will always protect our @POTUS @realDonaldTrump #MAGA https://t.co/CM9KTfiW2Whttps://t.co/Xz1OJWcerK

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) April 8, 2018