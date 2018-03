El abogado de Trump renuncia de la investigación sobre la injerencia rusa que lleva adelante un fiscal especial. John Dowd tomó la decisión en el marco de una reorganización del equipo legal presidencial.

Dowd confirmó su decisión en un email a The Associated Press en el que dijo, “Amo al presidente y le deseo lo mejor”.

Tres días atrás, el equipo legal de Trump sumó un nuevo miembro, el exfiscal federal Joseph diGenova, quien ha dicho por televisión que agentes del FBI participaron de un “complot descarado” para exonerar a Hillary Clinton en la investigación de sus correos electrónicos e “incriminar” a Trump en delitos inexistentes.

El presidente Donald Trump y el gobierno ruso han negado las acusaciones que hubo conspiración entre Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

A raíz del caso, se creó un comité especial para investigar los señalamientos y ya se han presentado cargos contra varias personas vinculadas a la campaña del presidente.

Pero… ¿De qué trata la investigación denominada ‘trama rusa’ y quiénes son su principales actores? A continuación, una breve reseña del controversial caso:

Los investigadores intenta esclarecer la amplitud de la supuesta intervención rusa en la campaña presidencial de 2016 y si hubo contacto directo entre el equipo de Trump y el gobierno del país extranjero.

El Departamento de Justicia asignó en mayo de 2017 a Robert Mueller para presidir el comité, luego de que el fiscal general Jeff Sessions, dejara de liderar la investigación.

Mueller ordenó una investigación contra Paul Manafort, exdirector de campaña de Trump, por sus tratos financieros en Ucrania y contra Richard Pinedo, quien abría vendido cuentas bancarias a algunos de los rusos que supuestamente participaron en la injerencia electoral.

Trump ha dicho a la prensa que no ve la hora de hablar con Mueller, pero Dowd se ha mostrado mucho más inquieto y los abogados no se han comprometido públicamente a que el presidente responda a un interrogatorio.

BREAKING: Amid legal team shake-up, Trump says he `would like to' testify before special counsel Robert Mueller.

— The Associated Press (@AP) March 22, 2018