Michael Cohen, uno de los abogados que por más tiempo sirvió a Donald Trump, grabó en secreto una conversación del presidente de Estados Unidos dos meses antes de las elecciones de noviembre de 2016, en la que se discutían los pagos a una exmodelo de Playboy que dijo que tenía una relación extramarital con el ahora mandatario, informó el diario The New York Times, que citó a “abogados y a otras personas que sabían de la grabación”.

