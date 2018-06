El presidente Donald Trump escribió este viernes un tuit en el que expresó sentirse cómodo con que Estados Unidos sea el principal destino de las exportaciones de México.

El mandatario también comparó las leyes migratorias estadounidenses con las mexicanas, y culpó a los demócratas por negarse a colaborar con los republicanos para negociar una nueva ley de inmigración.

“El 80 por ciento de las exportaciones de México llegan a Estados Unidos. Confían totalmente en nosotros, lo cual para mí está bien. Sin embargo, tienen leyes de inmigración muy fuertes. Estados Unidos tiene leyes de inmigración patéticamente débiles e ineficaces que los demócratas se niegan a ayudarnos a solucionar. ¡Hablaré con México!”, escribió el presidente en Twitter.

80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!

