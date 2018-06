Al día siguiente a la controversia que causó la decisión de la primera dama Melania Trump de usar una chaqueta con el mensaje “I Really Do not Do, ¿Do U?” (¿Realmente no me importa, ¿Y a ti?) en la espalda, Trump publicó un video en Twitter sobre su visita a un centro de detención en Texas, para compartir con niños inmigrantes separados de sus familias.

El viernes, Trump publicó en Twitter un video de sus viajes al refugio, estrechando la mano de los jóvenes inmigrantes y admirando sus obras de arte, pero en ningún momento se le vio con la polémica chaqueta.

La aclaratoria indirecta de Melania

“Visitar a los niños en el refugio de #Texas ayer fue muy conmovedor. A pesar de las circunstancias difíciles, los niños estaban de buen humor y muy amables. ¡Espero sinceramente que el Congreso pueda llegar a encontrar una solución!”, tuiteó Melania.

TE PUEDE INTERESAR: Vidente predice el ganador del Mundial 2018 (VIDEO)

Visiting w children at the shelter in #Texas yesterday was very touching. Despite the difficult circumstances children were in good spirits & very kind. It's my sincere hope Congress will be able to reach across the aisle & find a solution! pic.twitter.com/4ZumcDVVMc — Melania Trump (@FLOTUS) June 22, 2018

El video y el mensaje que lo acompaña ignoran por completo la controversia sobre la chaqueta, ya que a Melania solo se ve en él con la chaqueta de safari beige que combinó con jeans blancos y zapatillas Stan Smith durante su estadía en el centro.

TE PUEDE INTERESAR: Copa Mundial Rusia 2018: Cómo ver gratis y en vivo las eliminatorias de la Copa Mundial Rusia 2018

Sin embargo, después de dejar la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, en su camino de vuelta a casa a la Casa Blanca, se vio a Trump con la gabardina Zara de $ 39 que encendió las redes sociales con su insensible mensaje.

Mientras que muchos criticaron su pobre elección de estilo que emitió una mensaje de apatía, la directora de comunicaciones de Trump, Stephanie Grisham, dijo que la chaqueta no contenía un mensaje oculto.

“La visita de hoy a los niños en Texas afectó enormemente al @flotus [dirección Twitter de Melania]”. Si los medios gastaran su tiempo y energía en sus acciones [Melania] y esfuerzos para ayudar a los niños, en lugar de especular y enfocarse en su vestuario, podríamos lograr mucho en nombre de los niños, “dijo Grisham, agregando los hashtags #SheCares #ItsJustAJacket.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids – rather than speculate & focus on her wardrobe – we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) June 21, 2018

Para complicar más las cosas, el presidente Donald Trump tuiteó el jueves por la noche para decir que la chaqueta realmente tenía un significado más profundo.

“¿REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿Y A TI?” escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos”, escribió Trump”. Melania conoce lo deshonestos que son, ¡y realmente ya no le importa!”.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Los niños separados de sus padres

En abril de este año el fiscal general estadounidense Jeff Sessions anunció una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur. Mediante un memorándum, Sessions notificó a los fiscales federales que ejercen en la frontera suroeste y les pidió que convirtieran en prioridad el procesamiento de delitos relacionados con inmigración.

La política anti inmigratoria de Estados Unidos de cero tolerancia separó a los niños de los padres que llegaban a la frontera y metió a los menores en jaulas. La medida ha dinamitado reacciones en Estados Unidos, organizaciones internacionales y en países como El Salvador, México y Guatemala.

Mundo Hispánico reportó la semana pasada como dentro de un viejo almacén en el sur de Texas, cientos de niños migrantes separados de sus padres aguardaban en jaulas creadas por verjas de metal. Una de ellas tenía 20 menores. En el suelo había botellas de agua, bolsitas de papitas fritas y grandes láminas de papel aluminio para que se cubrieran al dormir.

ES TENDENCIA