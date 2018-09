El presidente Donald Trump dijo este miércoles que su gobierno está preparado ante la llegada del peligroso huracán Florence e insistió en que la respuesta del Ejecutivo a la devastación que dejó en Puerto Rico el huracán María el año pasado fue un “gran trabajo que no agradecieron”.

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018