A dos meses de la violenta confrontación, supremacistas blancos vuelven a protestar en Charlotesville

El conocido supremacista blanco Richard Spencer lideró a un grupo de seguidores que marcharon en una protesta relámpago el sábado en la noche en el Emancipation Park en Charlottesville, Virginia.

El grupo llevaba antorchas y caminaba por las calles hasta llegar al parque, donde se encuentra una estatua del general confederado Robert E. Lee, que actualmente se encuentra cubierta por un manto negro a la espera de que sea retirada.

A la multitud se le escuchaban cánticos como “No nos reemplazarás” y “Regresaremos”, reseñó la televisora WCAV.

El rally, que duró aproximadamente 20 minutos, se produce a casi dos meses de la confrontración del 12 de agosto entre supremacistas y neonazis contra quienes lo retractan. El saldo del violento enfrentamiento dejó un muerto, mientras que tres policías murieron al caer un helicóptero durante los operativos para garantizar seguridad.

Las autoridades locales, como el alcalde de Charlottesville, Mike Signer; el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe; y el vicegobernador del estado, Ralph Northam, expresaron su oposición al grupo.

“Otra despreciable visita de los cobardes neonazis. Ustedes no son bienvenidos aquí. Váyanse a casa”, dijo Signer.

Another despicable visit by neo-Nazi cowards. You’re not welcome here! Go home! Meantime we’re looking at all our legal options. Stay tuned.

— Mike Signer (@MikeSigner) 8 de octubre de 2017