Una investigación de 11 meses realizada por la oficina del Secretario de Estado de Texas y el Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés) de Texas culminó con el anuncio de que aproximadamente 95,000 personas votantes están registradas para sufragar en el estado, pero es muy probable que no sean ciudadanos de Estados Unidos.

Según una declaración de la oficina del secretario de estado, 58 mil de esos votantes registrados emitieron su voto al menos en una elección desde 1996 hasta 2018, reseñó Newsweek este sábado.

Sin embargo, el Texas Tribune informó que no se sabe cuántos de esos 58 mil siguen siendo no ciudadanos.

En Texas, los no ciudadanos pueden obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación al mostrar la documentación de que se encuentran legalmente en el país, como una visa de trabajo, que solo abarca su estatus en el momento en que reciben una identificación. De acuerdo con la oficina del secretario de estado, el DPS marcó a las personas que presentaron la documentación que los identificó como no ciudadanos y los comparó con los nombres en las listas de votantes en todo el estado.

Texas finds 95,000 Non-Citizens registered to vote with 58,000 of them who have voted. Let the arrests & deportations begin. https://t.co/ZWQNZzjgIX

— JC Shannon (@BillClintonTHOF) January 27, 2019