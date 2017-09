9 personas arrestadas después que video mostró saqueos durante huracán Irma (VIDEO)

La policía de Fort Lauderdale arrestó a nueve personas después de que una emisora de televisión local capturara saqueadores entrando en las tiendas durante el huracán Irma.

WPLG capturó un video del grupo rompiendo la ventana frontal de una tienda de ropa deportiva en Fort Lauderdale.

El grupo fue visto salir con los artículos robados antes de entrar en un Foot Locker y luego en un CashAmerica Pawn Store que estaban cercanos, según WPLG.

Los oficiales capturaron a los presuntos ladrones el domingo.

La policía de Fort Lauderdale envió un tuit anunciando los arrestos.

¡Los saqueadores fueron ARRESTADOS! 9 individuos fueron arrestados saqueando CashAmerica Peón y Simon en W Sunrise Blvd.

Video de Political Dangal

El sheriff de Broward también advirtió:

ATENCIÓN SAQUEADORES: Cada incidente será investigado. La evidencia recolectada será utilizada para perseguir cargos después del hecho.

ATTENTION LOOTERS; Every incident will be investigated. Evidence collected will be used to pursue charges after the fact. #HurrcaneIrma

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 10 de septiembre de 2017