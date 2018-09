9/11 tras 17 años de la tragedia: 5 datos que debes saber

A 17 años de la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York, que dejó un saldo de 3,000 muertos, han surgido nuevos videos, cifras y recordatorios de que el ataque a las Torres Gemelas dejó más daño entre sus sobrevivientes y miles de ellos siguen sin beneficiarse de la ayuda médica y de los fondos económicos que hay disponibles para ellos.

Aquí te presentamos 5 datos sobre las ayudas que existen para los sobrevivientes y sus familias.

De acuerdo con el sitio SurvivorNet aproximadamente 300,000 personas que estuvieron expuestas al aire tóxico después del 11 de septiembre están en riesgo de desarrollar cáncer y no reciben la evaluación médica y la atención que necesitan. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades informaron que la menos 400,000 personas en el bajo Manhattan estuvieron expuestas a una peligrosa combinación de sustancias tóxicas durante y después del ataque.

El Programa de Salud del World Trade Center fue creado por el gobierno federal para ayudar a las personas con problemas de salud relacionados con los ataques sin embargo solo 80,000 personas se han registrado para obtener ayuda.

If you were in the NYC area after 9/11 and you’re worried that you may have been exposed to dangerous pollution in the air – there are resources available to help. Even if you’re not experiencing any symptoms, screening saves lives. https://t.co/ntM0pdzrDH #911 #cancerawareness pic.twitter.com/h9XBqzm0HH

— SurvivorNet (@ItsSurvivorNet) September 10, 2018