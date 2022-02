Descubre las noticias más importantes de este viernes: Muere icónica actriz de cine nominada al Oscar por su gran talento. Sally Kellerman murió en una residencia de Los Ángeles, de acuerdo con el medio 20minutos . Jack Krane, hijo de la actriz de 84 años lo reveló para The Hollywood Reporter.

EE.UU. cambiaría las normas de uso de la mascarilla

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen previsto relajar este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas contra la covid-19, según adelantaron hoy varios medios citados por Efe. Con los cambios, la mayor parte de los estadounidenses pasará a vivir en zonas donde ya no se sugerirá el uso de mascarillas en interiores, explicó The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) es que use mascarilla en esas situaciones toda persona que viva en áreas con un nivel sustancial o alto de transmisión del virus, lo que actualmente cubre al 95 por ciento de los condados del país.