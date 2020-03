Ayuda federal por coronavirus recibirán familias afectadas en Estados Unidos

En Georgia, abuelitos reciben asistencia social ante la emergencia sanitaria.

Kit para la detección del coronavirus rondaría los 100 dólares en clínica privadas.

Esta semana, las noticias sobre el coronavirus corrieron como polvera en los Estados Unidos a través de diversas fuentes informativas.

Entre las noticias sobre el coronavirus resalta que el Gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, había dicho que algunos medicamentos aplicados para otro tipo de enfermedad están haciendo efecto positivo en los infectados, asimismo notificó que dará ayuda económica a esas familias por Coronavirus.

Se habla de un monto de 1.000$ por persona y 3.000$ por familia, pero no así para los indocumentados, ya que sólo es para ciudadanos norteamericanos y residentes.

Foto/Captura MH

Asistencia social a los abuelitos mayores

A lo largo y ancho del país los habitantes ayudan aquellas personas de la tercera edad que se les imposibilita movilizarse o evitar el contagio, este fue otras de las noticias sobre el coronavirus que aportan sensibilidad y labor humanitaria ante la crisis.

Guadalupe Ortiz, quien es miembro de una fundación que ayuda a los abuelos con sus compras de comida o medicamentos en el estado de Georgia, Atlanta, manifestó; que están recibiendo donaciones para ayudar a estos abuelos de varios condados de la ciudad.

Diferentes colegios están suministrando comida a todas las personas menores de 18 años, el único requisito que sean acompañado de sus padres en sus vehículos para tener un mejor control, esto será en todos los condados de USA en el horario de 10:00 am a 1:00p m.

Kit para la detección del coronavirus rondaría los 100 dólares

Entre otras noticias sobre el coronavirus, Mundo Hispánico entrevistó al doctor Richard Mendoza, director general del Centro Médico de Norcross de Georgia, quien adelantó que el kit para la detención de la infección podría costar unos 100 dólares en la clínica privada.

En galeno fue enfático en argumentar que el test se aplicará solamente a personas que presenten problemas respiratorios, siguiendo órdenes del Departamento de Salud de los Estados Unidos.

De igual manera, resaltó que en los próximos días recibirán los kits necesarios para comenzar con su aplicación en el Centro Médico de Norcross.

Foto/Captura MH

Comunidad inmigrante más vulnerables

Otras de las noticias sobre el coronavirus esta semana se refiere que la comunidad inmigrante es la más vulnerable.

Una gran preocupación se teje en los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, al no contar con un seguro social en el momento de contraer el Covid-19, ya que el presidente Donald Trump manifestó no dar permiso de entrada al país a los contagiados.

Varias organizaciones de inmigrantes en USA están preocupados ya que muchos viven del día a día y sin seguro médico y hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no los considera.

Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR: “estamos conscientes de que muchos inmigrantes no cuentan con seguro médico y otros con un bajo alcance a ciertos servicios médicos”, los servicios de salud es un derecho humano, donde hay unas normas si presenta algunos síntomas, asistir al centro de salud sin ningún temor.

Lo que no sabías del Coronavirus

El coronavirus o covid-19, es un virus que se origina desde la ciudad de Wuhan en China a finales de 2019, luego de que llegaran varias personas con neumonía al centro de salud y luego de varios estudios, los médicos afirmaron que se trataba de un nuevo virus.

Las personas que padezcan de alguna patología son los que son más propensos a contagiarse, como mayor riesgo las personas de la tercera edad.

Foto/Captura MH

Sin embargo, esto no reduce los niveles de riesgos en jóvenes y adolescentes.

La recomendación de los médicos es un buen lavado de manos, usar tapaboca (mascarilla), evitar el contacto físico y no salir de casa de ser necesario.

Éste se propagó por toda la provincia y luego por toda China, el gobierno toma la decisión de hacer un cerco epidemiológico, pero ya era tarde, ya había traspasado la frontera y se registraron los primeros casos fuera de China, como en Corea del Sur, luego se suma Italia por Europa, Irán por el medio oriente y finalmente llega a América.

