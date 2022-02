LO MÁS DESTACADO: Informan que pasó con mexicanos en Ucrania y dan mala noticia

“Todos fue inmediatamente salir y viajar al oeste, pero ese es uno de los más grandes errores porque como no tenemos fuerte presencia (militar) en el aire, pues estaban bombardeando todo, y muchos vecinos y muchos compañeros no sabemos de ellos”, explicó. La Embajada mexicana evacuó la semana pasada a un grupo de familias connacionales. Calderón considera que no fue la mejor asistencia. En un inicio, apuntó, se les dijo que era una medida preventiva. “Enviaron una notificación diciendo que era preventivo”, aseguró.

TIENE MIEDO DE QUÉ EL AVIÓN QUÉ ENVIÓ AMLO NO LO ESPERE

“Qué si tenías mascotas pues no puedes ir, porque es preventivo, y si tienes hijos pues que nada más avises bien y que tengan pasaporte, entonces todos lo harían si fuera emergencia, pero dicen que es preventivo, que no hay ningún peligro, que no se preocupen, nada más vengan si quieren”, criticó. “Ese fue el plan que tuvieron y pues lo tomaron muy pocos, y ahora dicen que están moviendo a todos, pero no es cierto, muchos mexicanos estamos todavía en diferentes ciudades, no hemos tenido información, solo nos dicen que los otros Embajadores de los otros países nos pueden dar apoyo. ¿Qué vamos a hacer? Y si yo no me puedo mover porque hay guerra, ¿Quién me va a ayudar?”.

Lo único que le queda, dijo, es “intentar aguantar”, esperar a que las cosas se acaben. “Quisiera saber si es cierto lo que dice el Presidente, que en verdad van a enviar el avión y en verdad nos van a esperar, porque yo llegaría el 2 (de marzo a Rumania), y apenas acaban de decirlo hoy, la Embajada no confirma nada”, cuestionó.