“Ustedes me conocen y saben lo feminista que soy y no hay forma que yo le ‘tire’ odio a una mujer… la verdad fue su cumpleaños… se merece celebrar y estaba muy bonita”, dijo la mexicana. La pregunta que ‘todos’ se están haciendo: “¿Qué pasará con el costoso anillo que Christian Nodal le dio a Belinda”, también le llegó a la hija de Pepe Aguilar quién prefirió evitar el escándalo y solo se limitó a decir ‘ijole’ en medio de las risas y susurros de los reporteros.

Las cámaras de Ventaneando lograron capturar el trayecto de Ángela Aguilar en el aeropuerto, donde contestó a la polémica que se desató por su mensaje a la exnovia de Christian Nodal. “Marifer y yo nos llevamos, desde hace mucho tiempo y la verdad…. era su cumpleaños y le mande mucho amor y besitos… y me cae muy bien”, comentó.

Le manda mensaje a Christian Nodal

Pero lo más destacable llegó cuando se le cuestionó a Ángela sobre su posición respecto al ‘odio’ que ha estado recibiendo Belinda tras anunciarse su separación. “A mí se me hace gachísimo que la gente hable mal de las mujeres, creo que no lo deberían de hacer”, dijo ante las cámara, pero ahí no paró.

“Yo creo que todas las mujeres merecemos respeto, creo que los medios de comunicación, igual que los fans, debería dar respeto a todas”, agregó la cantante mexicana de acuerdo con un artículo de Las Estrellas. Además, Ángela también dedicó un breve mensaje a Nodal. “Que le vaya muy bien en su carrera, le mando bendiciones a todo el mundo”, dijo la joven cantante para no entrar en más polémicas.