Otros seguidores ni siquiera pudieron creer la muerte del joven cantante. «Realmente espero que no sea cierto y todavía estés con nosotros», «Estoy seguro de que es mentira», «Lleno de vida, que salió mal», «Nunca me recuperaré de esto», «Estamos conmocionados por su horrible muerte», dijeron en sus redes sociales.

Hayes, de 39 años, no mostró ninguna reacción cuando el secretario del proceso leyó el veredicto del jurado el martes por la noche, informó el diario The Daytona Beach News-Journal. Los fiscales buscarán la pena de muerte durante la fase de condena, que comienza la semana próxima, apunta AP.

AMLO rompe el silencio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en contra de que un país invada a otro al ser cuestionado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Mandatario mexicano dijo que la postura de México es de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con Agencia Reforma.

«Pues está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en el Consejo de Seguridad de la ONU México fijó su postura, nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional, de las naciones», afirmó.