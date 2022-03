LO MÁS DESTACADO: Confirman segunda reunión entre Ucrania y Rusia

De acuerdo con The Associated Press, el convoy se extiende por 64 kilómetros (40 millas). La larga caravana de vehículos blindados, tanques, artillería y vehículos de apoyo se encontraba a 25 kilómetros (17 millas) del centro de Kiev y se extendía por unos 64 kilómetros (40 millas), según las imágenes satelitales de Maxar Technologies.

“Creo que Rusia está tratando de presionar (a Ucrania) con este sencillo método”. El presidente no brindó ningún detalles sobre las negociaciones, que se extendieron horas. Pero comentó que Ucrania no está dispuesta a hacer concesiones “cuando un bando está golpeando al otro con artillería de cohetes”.

Canadá anunció la semana pasada que enviaría nuevos cargamentos de suministros militares, incluyendo chalecos blindados, cascos, máscaras antigás y gafas de visión nocturna. Canadá no importa mucho petróleo de Rusia. Trudeau pidió el fin de la guerra, afirmando que sus costes no harán más que aumentar y que los responsables tendrán que rendir cuentas.

Zelenskyy dijo que Kiev sigue siendo un “objetivo clave” de Rusia y que los soldados rusos también han atacado la ciudad de Járkiv con artillería de cohetes. Canadá suministrará a Ucrania sistemas de armas antitanque y munición mejorada, y prohibirá todas las importaciones de petróleo crudo procedentes de Rusia. El primer ministro Justin Trudeau dice que esta ayuda se sumará a los tres embarques anteriores de equipos letales y no letales.

El famoso grupo de hackers Anonymous dijo que cerró la agencia espacial rusa Roscosmos. Se dijo que los funcionarios rusos no tenían control sobre sus satélites espía. La agencia estatal de noticias TASS, el periódico pro-Kremlin Izvestia, el sitio de noticias de San Petersburgo Fontanka y varios otros sufrieron un ciberataque el lunes por la tarde.

UCRANIA TAMBIÉN SUFRIÓ CAÍDAS EN SUS PORTALES

Dmitry Olegovich Rogozin, director de la agencia especial de Rusia dijo que los hackers no habían ingresado y los calificó de “pequeños estafadores”, de acuerdo con The Sun. “La información de estos estafadores y pequeños estafadores no es cierta. Todos nuestros centros de control de actividad espacial están funcionando normalmente”, declaró.

Por su parte, los sitios web de las embajadas de Ucrania parecían estar caídos en varios países occidentales, incluidos Dinamarca, Gran Bretaña, Alemania, España y Portugal. La embajada de Ucrania en Oslo, Noruega, le dijo a la emisora danesa DR el lunes que sospechaba de un ciberataque. DR dijo que el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania también estaba caído. Archivado como: Segunda Reunión Ucrania Rusia