El presidente estadounidense, Joe Biden, “ha aceptado en principio reunirse” próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, “si no ha habido una invasión” de Ucrania para entonces, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado la noche del domingo.

Estados Unidos accedió este domingo por la noche a mantener una cumbre presidencial con Rusia, pero puso como condición que los rusos no invadan antes Ucrania, e insistió en que todo apunta a que ese ataque está “a punto” de ocurrir, de acuerdo con Efe.

La cumbre no tiene todavía fecha ni formato establecidos porque depende de si Rusia decide atacar Ucrania, “en cuyo caso no habrá” reunión, explicó a Efe una fuente de la Casa Blanca. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, debatirán los detalles de la reunión en un encuentro en Europa el próximo jueves 24, “siempre y cuando Rusia no siga adelante con una acción militar”.

Tras conversar una vez por teléfono con Biden y dos con Putin, el presidente francés propuso que se celebre primero una cumbre entre Putin y Biden. No obstante, Estados Unidos mantiene su escepticismo sobre la posibilidad de que Rusia opte por la vía diplomática, y el propio Blinken aseguró este domingo que el Kremlin ya ha puesto en marcha su “manual” para invadir Ucrania, apunta Efe.