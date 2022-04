Y es que, parece que no hay nadie en los gobiernos de todo el mundo que no haya visto al mandatario ‘rogar’ por armas, ayuda humanitaria, dinero y castigos más severos contra Rusia por la guerra. Pero algunas de sus peticiones más importantes han recibido un ‘rotundo no’.

Biden publicó un mensaje de Pascua en el que dijo que también está rezando por la paz, la libertad y la dignidad y el respeto básicos para todos los hijos de Dios, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. El mandatario no dijo qué guerra tenía en mente, pero ha estado involucrado profundamente en tratar de forzar el fin de la invasión rusa a Ucrania.

El presidente de Ucrania dice a qué países ‘no les cree’ nada por la guerra

“Quiero decir que no creo en este sentimiento de que debemos creerles a algunos países o algunos líderes. No creemos las palabras. Después de la escalada de Rusia, no creemos a nuestros vecinos. No creemos todo esto”, aclaró Volodymyr Zelenskyy en la entrevista exclusiva con CNN.

Mientras que Biden reconoció que el día más sagrado del calendario cristiano “cae sobre los corazones de aquellos que han perdido a sus seres queridos y de aquellos entre nosotros que viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza”, de acuerdo con el mensaje obtenido por AP.