Noticias 24 junio: Lo que ha pasado en el mundo que no te puedes perder

Página

1 de 7

Luego del fin de semana, es bueno reincorporarse a la rutina con todas las noticias importantes del día. Aquí le dejamos algunas de las más impactantes.

Muerte de otro turista en República Dominicana desata medidas de seguridad.

Polvo del Desierto de Sahara llegará hasta el Golfo de México.

Luego del fin de semana, es bueno reincorporarse a la rutina de esta última semana de junio con las noticias más importantes del día. En este resumen encontrará todo lo que tiene que conocer:

1. Muerte de otro turista en República Dominicana desata medidas de seguridad

La muerte del turista proveniente de Estados Unidos, Vittorio Caruso, de 56 años, es la décima reportada en República Dominicana este año. Caruso falleció el pasado lunes por complicaciones respiratorias, aunque la familia indica que no tenía problemas de salud. La muerte ocurrió luego de que tomara algo en el Boca Chica Resort de Santo Domingo.

Las autoridades indican que las muertes no están relacionadas entre si. Sin embargo, se conoce que tienen en común que no son violentas y al parecer involucran alcohol. El gobierno de República Dominicana dice que es seguro viajar al país. Mientras que el gobierno de Estados Unidos aun no ha emitido ninguna alerta de viaje.

El Hard Rock Hotel and Casino de Punta Cana, donde ya han ocurrido dos de las muertes, decidió retirar de sus habitaciones los dispensadores de licor de los minibares. Aunque, la gerencia dice que la medida no tiene que ver con los fallecimientos.

2. Llegará polvo del Sahara al Golfo de México y Yucatán