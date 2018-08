ÚLTIMA HORA: Reportan víctimas tras choque de autobús en Nuevo México

Un autobús de la empresa Greyhound con 47 pasajeros a bordo se accidentó la tarde del jueves en un autopista de Nuevo México, dejando múltiples víctimas, dicen autoridades locales.

El canal de televisión KOB 4 News informa que el choque ocurrió sobre la carretera 1-40 entorno a la 1 p.m, hora local, cerca de Thoreau.

Multiple casualties reported after a crash involving a Greyhound bus and semi in western New Mexico, per New Mexico State Police. This is viewer video sent to @KOB4 from the scene on I-40 near Thoreau. pic.twitter.com/aCQQ2IaWc1

— Nathan O'Neal (@nateoneal) August 30, 2018