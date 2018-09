La empresa de suministro eléctrico Duke Engery informó el viernes sobre el desbordamiento de la presa en su planta de Carolina del Norte, lo que puede resultar en la contaminación del río Cape Fear con partículas de cenizas de carbón.

El alto volumen de agua que dejó en Wilminton el embate del huracán Florence rebasó la capacidad de la represa.

APNewsBreak: A dam containing a large lake at a North Carolina power plant has been breached by floodwaters from #Florence. It's possible coal ash from an adjacent dump is flowing into the Cape Fear River. https://t.co/z8Oc9hfPJT

