Las autoridades de Nueva York informaron el martes de la muerte de la famosa diseñadora de moda, Kate Spade, en su vivienda en lo que parecer ser un acto de suicidio.

La diseñadora de moda fue encontrada muerta en su departamento el martes en un aparente suicidio, dijeron las autoridades.

BREAKING: Fashion designer #KateSpade found dead in her home from an apparent suicide. This story is developing. pic.twitter.com/VPHIK3AyWo — N. Harper (@harper_nyesha) June 5, 2018

Los funcionarios dijeron que el personal de limpieza la encontró colgada en su apartamento de Park Avenue a eso de las 10:20 a.m. Dijeron que dejó una nota en la escena.

Los funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles de una investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los funcionarios no sabían lo que decía la nota.

Iconic Fashion Designer, Kate Spade, has passed away at 55. According to @TMZ She was found in her New York City apartment on Tuesday morning. #RIP #KateSpade pic.twitter.com/PKDGDyqzSc — Calling The Shots (@EntUnfiltered) June 5, 2018

Spade, que tenía 55 años, creó una línea de elegantes bolsos a principios de la década de 1990 que creó un éxito.

Su compañía, Kate Spade New York, tiene más de 140 tiendas minoristas y tiendas outlet en los EE. UU. Y más de 175 tiendas en todo el mundo.

Noticia en desarrollo, más información en breve…

