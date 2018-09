La tormenta tropical Gordon seguía fortaleciéndose y se espera que se convierta en huracán más tarde el martes cuando llegue a la costa central del Golfo de Estados Unidos, incluyendo la costa de Mississippi. Desde ahí, está previsto que avance tierra adentro sobre el bajo Mississippi el miércoles.

Gordon se formó cerca de los Cayos de Florida el lunes temprano y descargó fuertes lluvias y vientos en la parte sur del estado.

El vórtice del meteoro estaba a 450 kilómetros (280 millas) al este-suroeste de la desembocadura del Río Mississippi, según la previsión disponible en la madrugada del martes. Los vientos máximos sostenidos de Gordon alcanzaban los 100 km/h (65 mph).

We'll be live all day bringing you the latest on #Gordon . pic.twitter.com/n3bONpv9fP

Las autoridades activaron una alerta por huracán para la zona comprendida entre la desembocadura del Río Pearl, en Mississippi, y la frontera entre los estados de Alabama y Florida. En varias partes de los estados del golfo se esperan hasta 20 centímetros (ocho pulgadas) de lluvia hasta el jueves en la noche.

I have declared a state of emergency in advance of Tropical Storm #Gordon, making state resources and personnel available to affected areas. Please stay weather-aware and follow @MSEMA for real-time information. pic.twitter.com/4PQgRDGqUc

— Phil Bryant (@PhilBryantMS) September 4, 2018