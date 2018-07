ÚLTIMA HORA: FBI asegura que frustró plan terrorista para 4 de julio

Las autoridades de Cleveland, en Ohio, informaron hoy de la detención este domingo de un hombre que quería cometer un atentado el Día de la Independencia en nombre de Al Qaeda.

Demetrius Nathanial Pitts, que tenía intención de llevar a cabo su acción terrorista este próximo 4 de julio en el centro de la ciudad, deberá ahora enfrentarse a cargos por apoyar a una organización terrorista, informaron fuentes de la investigación.

NEW: Officials detail arrest of man who, in meeting with undercover agent, expressed allegiance to al-Qaida and "his desire to participate in a terror attack on July 4th" in Cleveland, Ohio, targeting military and law enforcement personnel. https://t.co/T5Ev3SpFva pic.twitter.com/WdKcAOUw3n

— ABC News (@ABC) July 2, 2018