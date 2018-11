El presidente Donald Trump dijo el lunes en un mitin en Mississippi que de joven la gente lo comparaba con el famoso cantante Elvis Presley, “lo único es que yo era rubio”, informa The Hill.

El mandatario hizo la declaración durante un evento en apoyo a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en Tupelo, Mississippi – lugar de nacimiento del legendario cantante.

“Tupelo – el hogar de miles de buenos trabajadores patriotas estadounidenses y el lugar de nacimiento del Rey del Rock N’ Roll, Elvis. ¡Amamos a Elvis!”, dijo Trump.

“No debería decir esto… ustedes dirán que soy muy presumido porque no lo soy, pero de joven me decían que me parecía a Elvis, lo único es que yo era rubio”.

President Trump: "I shouldn't say this. You'll say I'm very conceited, 'cause I'm not. But other than the blond hair, when I was growing up, they said I looked like Elvis." https://t.co/NoXZIESbQQ pic.twitter.com/baTmBTW1Aw

— The Hill (@thehill) November 27, 2018