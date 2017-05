Donald Trump decidió desplazarse por Taormina, en Sicilia, en un carrito de golf en lugar de acompaña a pie al resto de los mandatarios durante la cumbre G7, informó The Hill.

El medio The Times of London reportó que los otros seis líderes – de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón – caminaron 700 yardas a una plaza para tomarse una foto en grupo, pero el mandatario estadounidense prefirió esperar por un carrito de golf.

Trump late to G7 photo after waiting for golf cart to take him instead of walking: report https://t.co/XHku3kz1uq pic.twitter.com/qr0JsypSWo — The Hill (@thehill) May 28, 2017

Trump llegó tarde, aunque después sí acompaño a pie a sus contrapartes de regreso, señala The Hill.

El incidente sucedió poco después de que se hubiera rehusado a respaldar el acuerdo de Paris sobre el cambio climático. Estados Unidos fue el único país en la cumbre el sábado que no firmó el acuerdo, informa el medio.

La canciller alemana Ángela Merkel dijo que fue “una reunión muy intensa” en la que los líderes de los seis países “dejaron en claro que desean que EE.UU. cumpla con el compromiso que acepto”.

No obstante, funcionarios de la Casa Blanca dijeron el viernes que la postura del presidente sobre el cambio climático está “redefiniéndose”.

Trump, por su parte, comunicó en un tuit el sábado que tomará una decisión al respecto esta semana.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Con información del medio The Hill y The Times of London